Михаил Иванов: ТОС – это когда бегут многие, а побеждает один

14:04, 20 мая 2025, ПАИ

Какие результаты принесла депутатская учеба, почему важно голосовать за объекты по программе ФКГС и каковы перспективы у тосовского движения – в интервью с заместителем председателя Псковской городской Думы Михаилом Ивановым.

– Михаил Александрович, вы первый созыв в городской Думе, где у председателя три заместителя. В чём ваши обязанности заключаются?

– Среди трех заместителей один работает на штатной основе, два – на нештатной основе. Я один из тех, кто работает на нештатной основе.

– На общественных началах.

–Да! Решением председателя Псковской городской Думы между заместителями были распределены направления работы. В зависимости от них и от бывшей профессиональной принадлежности, опыта работы с разными структурами мне поручено взаимодействовать с органами государственной власти, правоохранительными органами, общественными организациями и различными юридическими лицами.

Тайны предварительного следствия

– Вы ведь следственный отдел возглавляли в Пскове?

– Отдел Министерства внутренних дел по Пскову и Псковской области. Специфику работы я знаю, понимаю, с кем коммуницировать, какие вопросы обсуждать, так сказать, тайны предварительного следствия. А всё остальное – непосредственно прерогатива органов внутренних дел, прокуратуры и следственного комитета. Помимо этого, участвую в подготовке определенных документов по совершенствованию работы органов местного самоуправления. Вхожу в комиссии различной направленности: и градостроительную в городской администрации, и кадровую - по аттестации личного состава руководителей и сотрудников администрации. Также вхожу в состав городской комиссии по борьбе с коррупцией. Кроме того, в городской Думе всего 25 депутатов, 15 из них непосредственно от одномандатных округов, они ведут приём граждан. Я тоже, как и остальные заместители председателя, веду приемы по вопросам, касающимся не определенного округа, а общей направленности.

Кроме того, мне поручено решать вопросы, которые поступают от организаций по поводу награждения почетными грамотами. Затем документы поступают в кадровый отдел, который просматривает полноту и обоснованность представления.

Не ошибиться на мелочах

– В этом депутатском созыве, который первый для вас, введена депутатская учёба. Есть уже результаты?

– Если углубиться в историю, в свое время был избран в областной Совет народных депутатов. Это последние депутаты советской власти, которые избирались на альтернативной основе. И поэтому некоторый опыт работы непосредственно и с населением у меня уже имелся. Очень благодарен Александру Георгиевичу Гончаренко, председателю городской Думы, за инициативу проводить обучение депутатского корпуса, половина которого новички. Наивно полагать, что человек может все знать, поэтому и введена учеба, на занятия приглашаются специалисты из разных структур и разной направленности. И очень важно не ошибиться в мелочах, ведь тогда большой вопрос не будет решен.

– Сейчас активно идёт голосование по программе ФКГС. Какие объекты вы бы выделили?

– Лично я голосовал за тот, который активно бы посещали наши граждане, голосовал за объект, который более всего посещают псковичи, и вовсе не из-за того, что я человек какого-то другого масштаба, просто в той локации бывает больше людей. Ведь настроение у всех улучшается, когда место приведено в порядок. Вот сейчас вернулся со съезда в Москве, в вагоне с туристами разговорился, все в восторге от нашего города. И здесь надо отдать должное главе Пскова Борису Андреевичу Елкину - Псков в сравнении с другими городами очень чистый и комфортный. Я бы выделил локацию у Застенной улицы. Конечно, этот участок надо бы благоустроить, тем более с учетом постройки новой гостиницы на месте Шпагатной фабрики. Этот район исторически ценный, окруженный крепостной стеной, и место нуждается в приведении в порядок. Вот вижу по ТВ: за границей камень какой-нибудь старинный найдут - и все им восхищаются, по всему миру разносят весть, а у нас куда ни повернись, везде история.

О ТОС и партийном съезде

– Но ведь, несомненно, нужны и хорошие локации в спальных районах, как в округе Ольги Фёдоровой, там практически таких мест нет!

– Поддержу вас! Сам живу рядом с 10-й школой. Был выезд депутата Ольги Фёдоровой с главой города, я тоже на нем присутствовал, озвучил ряд проблем большого двора на Рижском, 68 и Юбилейной, 69а. Надо сказать, что ряд вопросов был решен тут же, на месте, другие недостатки устраним в скором времени.

– Набирает обороты и движение ТОС. Кто-то из депутатов в лидерах, кто-то отстает по количеству территориальных общественных самоуправлений. Каковы, на ваш взгляд, перспективы, ведь проект еще выиграть надо – не всё так просто.

– Это как на соревнованиях, когда один бежит, то всегда будет победителем. А когда бегут многие, то победителем все равно один будет, но не известно кто. Вопрос заключается в том, что, надо отдать должное руководству и области во главе с губернатором, и города, делается очень многое для финансирования этого процесса.

– Вы сказали, что вернулись со съезда Партии пенсионеров, которую вы представляете в городской Думе. Какие глобальные вопросы вы там решали?

– Поводом стало трагическое событие – в декабре скончался руководитель партии Бураков Владимир Юрьевич, согласно уставу был созван съезд, чтобы избрать нового руководителя партии. Ну, и с учетом того, что общественная жизнь двигается вперед, устав и программа партии немного устарели, поэтому был принят новый устав партии, который готов для регистрации в Министерстве юстиции.

Кроме того, была принята новая программа партии, избраны руководящие органы. Меня, кстати, избрали членом Высшего совета партии. Вот такие большие кадровые изменения произошли с учетом того, что в следующем году ждут события всероссийского масштаба – выборы в Государственную Думу.

Здесь можно ознакомиться с карточками по развитию территориального общественного самоуправления в Псковской области.