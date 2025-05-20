Молодёжный медиафорум открылся в Пскове
Молодёжный медиафорум «Медиапритяжение», организованный «Движением первых», открылся в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 20 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии участвуют более ста школьников и их наставников из Пскова, Невеля, Острова, Порхова, Пыталово, Великих Лук, Усвят, Новоржева, Опочки, Палкино, Великолукского района, Пустошки, Дедовичей и Новосокольников.
Ребята подготовили свои проекты по освещению Дня Победы и сами организовывали акции.
Также на форуме работают тематические площадки от Ресурсного центра добровольчества и Молодёжного кадрового центра региона.
Кроме того, для ребят пройдут мастер-класс от телеканала «Первый Псковский» и образовательные лекции и открытый диалог с экспертами школы креативных индустрий, центра управления регионом, ГТРК «Псков», молодёжного центра в сфере направления медиа и коммуникации.
Также ребята из Острова, Порхова и Дедовичей побывали на экскурсии в Псковском агентстве информации.
Всем участникам форума предстоит защитить свои проекты. Победители будут представлять регион на конкурсе, который пройдёт среди команд Северо-Запада.
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