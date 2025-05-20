Два дома на улице Холмской в Великих Луках останутся без воды 21 мая
Водоснабжение временно отключат в двух домах на улице Холмской в Великих Луках в среду, 21 мая, с 9:00 в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на предприятие «Водоканал».
Воды не будет в домах № 6/1 и 8 на улице Холмской.
Водоснабжение восстановят после окончания работ, уточнили сотрудники предприятия.
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