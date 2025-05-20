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Общество

Поступление в Военно-морскую академию в Петербурге – лонгрид ПАИ для абитуриентов

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» включает в себя два высших военно-морских учебных заведения: Военно-морской и Военно-морской политехнический институты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Оба вуза размещены в Санкт-Петербурге и его окрестностях (Петергоф, Пушкин), ведут подготовку кадров для Военно-морского флота России.

Фото: vma.mil.ru

О преимуществах обучения, специальностях подготовки, требованиях к кандидатам, порядке поступления, проходном балле, количестве бюджетных мест, научно-педагогическом составе и перспективах трудоустройства после обучения – обо всём этом в нашем лонгриде специально для абитуриентов.

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