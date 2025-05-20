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Общество

Мастер-класс по профилактике профессионального выгорания пройдёт в Пскове

Мастер-класс по профилактике профессионального выгорания состоится в псковском кадровом центре «Работа России». Он пройдёт в среду, 21 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе областного центра занятости населения.

Фото: пресс-служба областного центра занятости населения

Встреча организована в рамках заседания женского клуба. Мероприятие проведут психологи проекта «ЭХО», которые расскажут, как сохранять ресурс в работе и чем эмоциональное выгорание отличается от профессионального. Специалисты расскажут, как определять симптомы выгорания и как на это реагировать.

Евгений Фёдоров и Игорь Ефименко – практикующие психологи со стажем. Они поделятся техниками релаксации, а также дыхательными практиками и упражнениями. В частности, расскажут, что такое «Колесо баланса» и «Ресурсное место».

Участники смогут пройти экспресс-тестирование своего состояния, а в конце встречи психологи ответят на все интересующие вопросы и дадут консультации.

Мастер-класс «Профилактика профессионального выгорания: как сохранять ресурс в работе» продлится около двух часов. Он начнётся в 13:00 в кадровом центре Пскова и Псковского района (улица Коммунальная, 71а).

Участие в мероприятии бесплатное. Записаться можно в сообществе женского клуба в социальной сети «ВКонтакте» – «ЖК при кадровом центре «Женский интерес».

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