Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
Студенты Псковского агротехнического колледжа побывали на экскурсии в УФССП России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
-
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Учащиеся узнали о работе судебных приставов, а также попробовали себя в роли сотрудников ведомства. Студентам показали, как проходит проверка порядка в зале суда и арест транспорта.
Вместе с этим все желающие смогли провести дактилоскопирование с помощью профессиональных материалов. После экскурсии с ребятами встретился главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он ответил на вопросы школьников и подчеркнул важность работы судебных приставов.
Более 250 соотечественников переехали из европейских стран в Псковскую область с начала года
38 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю