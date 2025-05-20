Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов

Студенты Псковского агротехнического колледжа побывали на экскурсии в УФССП России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Учащиеся узнали о работе судебных приставов, а также попробовали себя в роли сотрудников ведомства. Студентам показали, как проходит проверка порядка в зале суда и арест транспорта.

Вместе с этим все желающие смогли провести дактилоскопирование с помощью профессиональных материалов. После экскурсии с ребятами встретился главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он ответил на вопросы школьников и подчеркнул важность работы судебных приставов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Валентина Понизовская назвала реальную возможность сделать жизнь комфортнее
20 мая 2025

Более 250 соотечественников переехали из европейских стран в Псковскую область с начала года
20 мая 2025

Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов
20 мая 2025

Мастер-класс по профилактике профессионального выгорания пройдёт в Пскове
20 мая 2025

38 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю
20 мая 2025

Поступление в Военно-морскую академию в Петербурге – лонгрид ПАИ для абитуриентов
20 мая 2025

Два дома на улице Холмской в Великих Луках останутся без воды 21 мая
20 мая 2025

Псковский театр драмы приглашает зрителей на последние показы спектакля «Смерть Тарелкина»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...