Студенты Псковского агротехнического колледжа попробовали себя в роли приставов

14:27, 20 мая 2025, ПАИ

Студенты Псковского агротехнического колледжа побывали на экскурсии в УФССП России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области









Учащиеся узнали о работе судебных приставов, а также попробовали себя в роли сотрудников ведомства. Студентам показали, как проходит проверка порядка в зале суда и арест транспорта.

Вместе с этим все желающие смогли провести дактилоскопирование с помощью профессиональных материалов. После экскурсии с ребятами встретился главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он ответил на вопросы школьников и подчеркнул важность работы судебных приставов.