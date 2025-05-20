Стали известны обладатели шахматного «Кубка Победы» в Псковской области

14:40, 20 мая 2025, ПАИ

Стали известны обладатели «Кубка Победы» по шахматам, который прошёл в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области









Трофей разыграли победители и серебряные призёры первенства Псковской области среди городских и районных команд. В полуфинале команда «Псков-1» обыграла сборную Пыталовского района – 3:0, а коллектив Псковского района взял верх над командой «Псков-2» – 2:1.

В финале псковичи выиграли у представителей Псковского района – 2,5:0,5. «Псков-2» завоевал бронзу, обыграв команду Пыталовского округа – 3:0.

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