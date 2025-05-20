В Опочецком районе из-за взрыва колеса пострадали три человека
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся между деревнями Лашутино и Зуйково в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, причиной ДТП стал взрыв заднего колеса.
В результате происшествия пострадали три человека. Всех их госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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