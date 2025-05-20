В Опочецком районе из-за взрыва колеса пострадали три человека

15:00, 20 мая 2025, ПАИ

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся между деревнями Лашутино и Зуйково в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, причиной ДТП стал взрыв заднего колеса.

В результате происшествия пострадали три человека. Всех их госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.