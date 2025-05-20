Островский район вошёл в число лидеров голосования по благоустройству территорий

15:03, 20 мая 2025, ПАИ

Участие в голосовании за объекты благоустройства – это личный выбор и выражение своего взгляда на позитивное преобразование родного города, убеждён глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Важно сделать свой выбор, так как число проголосовавших граждан определяет степень федеральной поддержки и количество средств, которые пойдут на благоустройство выбранного объекта. Возможность сделать Остров лучше и комфортнее – в руках каждого взрослого жителя», – подчеркнул он.

Глава муниципалитета также отметил, что чем больше островичей проголосует, тем выше шансы, что город получит дополнительные ресурсы.

Сейчас Островский район находится в числе лидеров голосования за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

За месяц рейтингового голосования в Псковской области свой выбор в пользу общественных территорий для благоустройства уже сделали 53,5 тысячи жителей региона.

В Островском районе в голосовании уже приняли участие более 3,8 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.