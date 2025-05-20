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Общество

В Минюсте заявили, что признают иноагентами даже враждебных России инопланетян

Даже инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко.

Так замминистра прокомментировал недавнее расширение оснований для признания иностранными агентами, которое приняли в связи с усилением влияния на Россию стран Запада.

«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнёт творить чудеса против нашей страны – он будет иноагентом», – сказал Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Напомним, что закон о расширении перечня оснований для признания иноагентом вступил в силу 2 мая. Теперь к ним будут относиться также лица, которые содействуют иностранным государственным органам в действиях, направленных против безопасности России, и привлекают граждан к сбору информации в сфере военно-технической деятельности.

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