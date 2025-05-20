Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Псковского района отправилась в зону СВО

17:05, 20 мая 2025, ПАИ

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Псковского района отправилась в зону СВО, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале. В составе груза 100 маскировочных сетей, продукты длительного хранения, сушеные овощные наборы для супов, белье и письма для бойцов.

«Свой вклад в формирование груза внесли десятки жителей Псковского района: от совсем юных, написавших письма и сделавших открытки, до волонтеров серебряного возраста, неустанно работающих над изготовлением маскировочных сетей, и мастериц, которые приготовили овощные смеси», – рассказала Наталья Фёдорова.

Координирует эту работу районный центр добровольчества.