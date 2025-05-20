Вышел посвящённый Псковской области выпуск подкаста «Поехали по Ожерелью!»

16:58, 20 мая 2025, ПАИ

Вышел посвящённый Псковской области выпуск подкаста «Поехали по Ожерелью!», сообщает телеграм-канал «Петербургский дневник».

В подкасте рассказывается о том, как сегодня живет город, который веками защищал страну от западных захватчиков, какие уникальные памятники древности и чудеса природы можно встретить в Пскове и его окрестностях, какая рыба стала визитной карточкой области.

В новом выпуске слушатели узнают, какие места стоит посетить в Псковской области, у наших проводников. Подробнее о турмаршрутах расскажут археолог и руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов и экскурсовод и блогер Ирина Суровцева.

Послушать подкаст можно здесь.