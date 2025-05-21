Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках

09:16, 21 мая 2025, ПАИ

Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках на стадионе академии 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области















В стартах участвовали 12 команд и более 80 спортсменов из Куньинского, Невельского, Печорского, Великолукского, Островского, Порховского, Плюсского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов, а также Пскова и Великих Лук.

В общекомандном зачёте первое место, набрав 315 очков, заняли псковичи. На втором месте команда Печорского района, у которой в активе 287 очков. Замкнули тройку лидеров легкоатлеты Невельского района, набравшие 193 очка.

Команды, которые вошли в тройку лидеров, наградили кубками и грамотами, а призёры в личном первенстве получили медали и грамоты.

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