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Спорт

Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках

Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках на стадионе академии 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В стартах участвовали 12 команд и более 80 спортсменов из Куньинского, Невельского, Печорского, Великолукского, Островского, Порховского, Плюсского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов, а также Пскова и Великих Лук.

В общекомандном зачёте первое место, набрав 315 очков, заняли псковичи. На втором месте команда Печорского района, у которой в активе 287 очков. Замкнули тройку лидеров легкоатлеты Невельского района, набравшие 193 очка.

Команды, которые вошли в тройку лидеров, наградили кубками и грамотами, а призёры в личном первенстве получили медали и грамоты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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