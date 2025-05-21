Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках на стадионе академии 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
-
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В стартах участвовали 12 команд и более 80 спортсменов из Куньинского, Невельского, Печорского, Великолукского, Островского, Порховского, Плюсского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов, а также Пскова и Великих Лук.
В общекомандном зачёте первое место, набрав 315 очков, заняли псковичи. На втором месте команда Печорского района, у которой в активе 287 очков. Замкнули тройку лидеров легкоатлеты Невельского района, набравшие 193 очка.
Команды, которые вошли в тройку лидеров, наградили кубками и грамотами, а призёры в личном первенстве получили медали и грамоты.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолукский боец ММА Шамилов думал сняться с поединка с Хиромагомедовым за день до боя
Стали известны результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках