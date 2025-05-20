Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада

Команда воспитанников центра помощи детям в Печорском районе заняла второе место ежегодного футбольного турнира среди детских домов Северо-Западного федерального округа «Юный Зенитовец». Состязания прошли в Санкт-Петербурге с 16 по 18 мая, пишет газета «Печорская правда».

  • Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
    Фото: газета «Печорская правда»

За победу в турнире, игры которого проходили на стадионе «Петровский», боролись 22 команды. Печорский коллектив под руководством Виктора Вальчишена занял второе место.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём признали Николая Терешина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ пройдут в Псковской области
20 мая 2025

В Гдовской школе развернули Знамя Победы и провели тренировку по самообороне
20 мая 2025

Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
20 мая 2025

Псковичи в Москве на Американце обскакали соперников
20 мая 2025

Стали известны обладатели шахматного «Кубка Победы» в Псковской области
20 мая 2025

Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
20 мая 2025

Заключительный этап велогонки «Пять колец Москвы» выиграл великолукский студент
20 мая 2025

Великолукские студенты выиграли медали Гран-при Тулы по велоспорту
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...