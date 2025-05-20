Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада

17:41, 20 мая 2025, ПАИ

Команда воспитанников центра помощи детям в Печорском районе заняла второе место ежегодного футбольного турнира среди детских домов Северо-Западного федерального округа «Юный Зенитовец». Состязания прошли в Санкт-Петербурге с 16 по 18 мая, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









За победу в турнире, игры которого проходили на стадионе «Петровский», боролись 22 команды. Печорский коллектив под руководством Виктора Вальчишена занял второе место.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём признали Николая Терешина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».