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Спорт

Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ пройдут в Псковской области

Соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) пройдут на территории конно-спортивного клуба «Родина» 30 и 31 мая. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: КСК «Родина»

Соревнования пройдут на открытом песчаном грунте. Спортсмены поборются за награды в паралимпийской выездке и специальной олимпиаде. Участие в состязаниях примут спортсмены от восьми лет с нарушением интеллекта, нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые.

Организаторы принимают заявки на участие не позднее 29 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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