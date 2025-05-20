Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ пройдут в Псковской области

18:00, 20 мая 2025, ПАИ

Соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) пройдут на территории конно-спортивного клуба «Родина» 30 и 31 мая. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут на открытом песчаном грунте. Спортсмены поборются за награды в паралимпийской выездке и специальной олимпиаде. Участие в состязаниях примут спортсмены от восьми лет с нарушением интеллекта, нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые.

Организаторы принимают заявки на участие не позднее 29 мая.

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