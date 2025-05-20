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Общество

Председатель Псковского областного суда стал судьёй года

На конференции общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» подвели итоги конкурса «Судья года – 2024». Почетного звания удостоен председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Также сегодня Олег Лазарев принял участие в пленарном заседании Совета судей РФ. Пленарное заседание продолжится работой комиссий и завершится 22 мая.

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