Председатель Псковского областного суда стал судьёй года

17:26, 20 мая 2025, ПАИ

На конференции общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» подвели итоги конкурса «Судья года – 2024». Почетного звания удостоен председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Также сегодня Олег Лазарев принял участие в пленарном заседании Совета судей РФ. Пленарное заседание продолжится работой комиссий и завершится 22 мая.