В Гдовской школе развернули Знамя Победы и провели тренировку по самообороне
Открытая показательная тренировка по самообороне от спортсменов клуба «Ратник» центра «Дубно» состоялась на площадке Гдовской школы сегодня, 20 мая. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
Мероприятие прошло в рамках программы «Самооборона в школу» при поддержке Гдовского отделения «Боевого братства». Спортсмены продемонстрировали приёмы самозащиты против невооружённого и вооружённого противника. После тренировки было развёрнуто полотно Знамени Победы размером 50 на 20 метров.
Школьники, учителя и директор школы поблагодарили организаторов за урок, способствующий популяризации спорта и здорового образа жизни.
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