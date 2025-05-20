В Гдовской школе развернули Знамя Победы и провели тренировку по самообороне

17:57, 20 мая 2025, ПАИ

Открытая показательная тренировка по самообороне от спортсменов клуба «Ратник» центра «Дубно» состоялась на площадке Гдовской школы сегодня, 20 мая. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Мероприятие прошло в рамках программы «Самооборона в школу» при поддержке Гдовского отделения «Боевого братства». Спортсмены продемонстрировали приёмы самозащиты против невооружённого и вооружённого противника. После тренировки было развёрнуто полотно Знамени Победы размером 50 на 20 метров.

Школьники, учителя и директор школы поблагодарили организаторов за урок, способствующий популяризации спорта и здорового образа жизни.

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