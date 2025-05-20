Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове
ДТП с участием мотоциклиста произошло на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове. Автомобилист подрезал мотоциклиста, после чего скрылся с места ДТП, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате манёвров автомобиля мотоциклист потерял управление и упал. Пострадавший с травмами госпитализирован бригадой медицины катастроф.
На месте работают пожарные и сотрудники ГАИ. Организован поиск скрывшегося автомобиля.
Суд рассмотрит жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Ильиной