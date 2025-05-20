Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове

19:45, 20 мая 2025, ПАИ

ДТП с участием мотоциклиста произошло на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове. Автомобилист подрезал мотоциклиста, после чего скрылся с места ДТП, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате манёвров автомобиля мотоциклист потерял управление и упал. Пострадавший с травмами госпитализирован бригадой медицины катастроф.

На месте работают пожарные и сотрудники ГАИ. Организован поиск скрывшегося автомобиля.