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Общество

До двух лет лишения свободы грозит печерянке, похитившей деньги из кассы магазина

Прокурор Печорского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу печерянки, обвиняемой в хищении. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2025 года продавщица в сетевом магазине систематически в течение нескольких дней присваивала деньги, фиктивно аннулируя чеки об оплате товара покупателями. Все её противоправные действия фиксировались системой безопасности магазина, в связи с чем были выявлены руководством.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в мировой суд Печорского района для рассмотрения по существу.

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