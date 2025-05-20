До двух лет лишения свободы грозит печерянке, похитившей деньги из кассы магазина

20:17, 20 мая 2025, ПАИ

Прокурор Печорского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу печерянки, обвиняемой в хищении. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2025 года продавщица в сетевом магазине систематически в течение нескольких дней присваивала деньги, фиктивно аннулируя чеки об оплате товара покупателями. Все её противоправные действия фиксировались системой безопасности магазина, в связи с чем были выявлены руководством.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в мировой суд Печорского района для рассмотрения по существу.