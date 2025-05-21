До +16 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

07:25, 21 мая 2025, ПАИ

Солнечную погоду прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Воздух прогреется до +16 градусов. Будет дуть слабый ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.