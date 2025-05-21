Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

Солнечную погоду прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня. Фото: ПАИ

Воздух прогреется до +16 градусов. Будет дуть слабый ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2025

Долгосрочный вклад: как псковичам получить свои пенсионные накопления
21 мая 2025

Лучших представителей территориального местного самоуправления наградил Михаил Ведерников
21 мая 2025

Михаил Ведерников: ТОСы — самая удобная форма участия населения в местном самоуправлении
21 мая 2025

Наталья Исакова призвала воспользоваться правом на выбор объектов для благоустройства
21 мая 2025

О важности участия в голосовании за благоустройство рассказал Иван Белугин
21 мая 2025

Майские грозы прогремят в Псковской области
21 мая 2025

Псковская команда стала победителем международного проекта «Классная страна»
21 мая 2025

Наталья Фёдорова: У Псковского района большой потенциал для застройщиков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...