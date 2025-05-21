До +16 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Солнечную погоду прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Воздух прогреется до +16 градусов. Будет дуть слабый ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
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