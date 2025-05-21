Мошенники выманивают данные россиян под предлогом замены полиса ОМС

09:26, 21 мая 2025, ПАИ

Злоумышленники стали звонить от имени страховых компаний и выманить финансовые данные россиян под предлогом «массового обмена полисов ОМС на новые с QR-кодом» - в ходе разговора они создают иллюзию официальной процедуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта.

В разговоре они используют персональные данные жертвы - имя, отчество, дату рождения - и профессиональные термины, чтобы вызвать доверие. Звонящий уточняет, где удобнее получить документ - в МФЦ или страховой компании, создавая иллюзию официальной процедуры. Затем сообщает, что уведомление о готовности полиса придет на портал «Госуслуг». В финале жертву просят подтвердить действия кодом из смс - именно этот момент является ключевым для мошенников. В разговоре мошенник не оставляет жертве времени на раздумья и после каждого блока с информацией задает вопрос: «Вам все понятно?»

После того как злоумышленник получит код от госпортала, он регистрирует учетную запись жертвы на финансовом маркетплейсе и оформляет микрозаймы - он меняет контактную информацию, чтобы жертва не сразу обнаружила проблему. Пострадавший сталкивается с незаконно оформленными кредитами, испорченной кредитной историей, необходимостью оспаривать долги и утечкой персональных данных.

Не нужно сообщать коды из смс даже сотрудникам банков или госорганов, чтобы не наткнуться на мошенников. Подозрительные звонки нужно сразу прерывать, а полученную от собеседника информацию лучше перепроверить в страховой компании, МФЦ по официальным номерам телефонов. Нельзя переходить по ссылкам и вводить данные под диктовку.