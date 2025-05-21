Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок России по кудо впервые в истории пройдёт в Пскове

Кубок России и всероссийские соревнования по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 24 и 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Фото: ПАИ

«Кубок России – это финальный турнир не только учебно-тренировочного года, но и десятилетней работы Псковского областного отделения Федерации кудо России», – отметил Илья Кучеров. На турнир заявились более 80 спортсменов из 25 регионов страны. Кроме того, в Кубке России впервые пройдут соревнования среди ветеранов.

Всероссийские состязания среди спортсменов 12–17 лет пройдут в Пскове в пятый раз. Побороться за награды соберутся команды из 25 городов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь, Новосибирск, Магнитогорск и прочие. Всего 150 участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2025

Великолукский боец ММА Шамилов назвал свой коронный приём
21 мая 2025

Великолукский боец ММА Шамилов думал сняться с поединка с Хиромагомедовым за день до боя
21 мая 2025

Кубок России по кудо впервые в истории пройдёт в Пскове
21 мая 2025

Спартакиада учащихся Псковской области по лёгкой атлетике прошла в Великих Луках
20 мая 2025

Стали известны результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках
20 мая 2025

Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ пройдут в Псковской области
20 мая 2025

В Гдовской школе развернули Знамя Победы и провели тренировку по самообороне
20 мая 2025

Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...