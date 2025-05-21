Кубок России по кудо впервые в истории пройдёт в Пскове

10:06, 21 мая 2025, ПАИ

Кубок России и всероссийские соревнования по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 24 и 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

«Кубок России – это финальный турнир не только учебно-тренировочного года, но и десятилетней работы Псковского областного отделения Федерации кудо России», – отметил Илья Кучеров. На турнир заявились более 80 спортсменов из 25 регионов страны. Кроме того, в Кубке России впервые пройдут соревнования среди ветеранов.

Всероссийские состязания среди спортсменов 12–17 лет пройдут в Пскове в пятый раз. Побороться за награды соберутся команды из 25 городов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь, Новосибирск, Магнитогорск и прочие. Всего 150 участников.

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