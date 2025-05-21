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Общество

Псковская команда стала победителем международного проекта «Классная страна»

Команда Псковской области вошла в число победителей международного проекта «Классная страна» в номинации «История и патриотизм». Проект объединил участников из 20 регионов России, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Проект «Классная страна» направлен на создание образовательных программ для путешествий, интегрированных в школьную программу.

Работа псковской команды представляет собой исследовательскую экспедицию по памятникам архитектуры. Школьники смогут посетить мастер-классы по созданию фресок, освоить навыки моделирования архитектурных форм и познакомиться с работой реставраторов по сохранению объектов ЮНЕСКО.

Состав победителей команды включает туроператора «Славянский тур», учреждение допобразования «Лидер», великолукский лицей № 10 при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В качестве награды победители получат возможность реализовать свои программы и примут участие в международном лагере BRICS Summer Camp 2025.

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