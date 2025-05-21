Великолукский боец ММА Шамилов назвал свой коронный приём

11:11, 21 мая 2025, ПАИ

Свой коронный приём назвал великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов в программе «Утро на Великой» (6+) на телеканале «Первый Псковский».

Напомним, что недавно Шамилов одержал победу на турнире ACA 186 над Гаджимурадом Хирамагомедовым удушающим приёмом в третьем раунде. «Мой коронный приём вы видели в моём последнем поединке. Это удушающий. Впервые у меня получилось его сделать на профессиональном уровне. А так на тренировках я почти ко всем своим спарринг-партнёрам его применяю», – отметил великолукский боец.

Для Шамилова эта победа стала третьей после подписания контракта с ACA в апреле прошлого года.

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