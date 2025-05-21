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Великолукский боец смешанных единоборств Шамилов старается равняться на Фёдора Емельяненко

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов старается в своей карьере равняться на четырёхкратного чемпиона мира Фёдора Емельяненко. Об этом великолучанин сказал в программе «Утро на Великой» (6+) на телеканале «Первый Псковский».

На фото: Руслан Шамилов. Фото: Luki-News

Руслан Шамилов подчеркнул, что у него никогда в спорте не было кумиров. «Но на кого я равнялся – это, наверное, Фёдор Емельяненко. В детстве я все его бои пересмотрел. Он меня сильно мотивировал», – пояснил великолучанин.

Недавно Шамилов одержал победу на турнире ACA 186 над Гаджимурадом Хирамагомедовым. Для Шамилова эта победа стала третьей после подписания контракта с ACA в апреле прошлого года.

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