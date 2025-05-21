Водитель умер за рулём в Стругах Красных
Водитель умер за рулём на улице Кольцевой в Стругах Красных, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Предположительно, водитель автомобиля Toyota RAV4 скончался от остановки сердца, и машина съехала в кювет с дороги.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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