Водитель умер за рулём в Стругах Красных

11:15, 21 мая 2025, ПАИ

Водитель умер за рулём на улице Кольцевой в Стругах Красных, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"







Предположительно, водитель автомобиля Toyota RAV4 скончался от остановки сердца, и машина съехала в кювет с дороги.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.