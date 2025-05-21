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Происшествия

Водитель умер за рулём в Стругах Красных

Водитель умер за рулём на улице Кольцевой в Стругах Красных, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Предположительно, водитель автомобиля Toyota RAV4 скончался от остановки сердца, и машина съехала в кювет с дороги.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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