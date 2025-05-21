Великолукскому бойцу ММА Шамилову осталось провести один бой по контракту с лигой ACA

12:40, 21 мая 2025, ПАИ

Великолукскому бойцу ММА Руслану Шамилову по контракту осталось провести всего один поединок в лиге Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом он заявил в программе «Утро на Великой» (6+) на телеканале «Первый Псковский».

Шамилов признался, что по своему будущему в ММА у него пока есть только намётки. «Как минимум у нас четвёртый бой по контракту, последний бой в лиге ACA, – сказал он. – Дальше я попозже скажу чуть-чуть, когда уже будет ясность, что мы будем делать».

Великолучанин провёл три боя в лиге ACA и во всех одержал победу. На его счету выигрыши у Гаджимурада Хирамагомедова, киргиза Тилека Машрапова, а также бразильца Эвертона Полакуини.

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