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Общество

Пропавший в Пскове мужчина объявлен в федеральный розыск

Пропавший в Пскове 49-летний Сергей Алёшин объявлен в федеральный розыск, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сергей Алёшин родился в Дагестане, но жил в Пскове в доме на Плехановском посаде. В конце марта без вести пропал на территории Пскова или Псковского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Гражданин ведет асоциальный образ жизни.

Приметы: на вид около 49 лет, рост до 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, имеется искривление носа. Хромает на правую ногу. Может ходить с тростью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Алёшина, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-991-488-28–61 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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