ПАИ публикует фотографии выгоревшего пассажирского автобуса в Пскове
Публикуем фотографии выгоревшего пассажирского автобуса в Пскове. Возгорание началось сегодня, 21 мая, около полудня у дома № 50а на Октябрьском проспекте.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и подробности выясняются.
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