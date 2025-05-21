ПАИ публикует фотографии выгоревшего пассажирского автобуса в Пскове

12:43, 21 мая 2025, ПАИ

Публикуем фотографии выгоревшего пассажирского автобуса в Пскове. Возгорание началось сегодня, 21 мая, около полудня у дома № 50а на Октябрьском проспекте.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и подробности выясняются.