«Какая же у нас классная молодёжь!». Бал Победы прошёл в Пскове

13:55, 21 мая 2025, ПАИ

Танцоры, чтецы, музыканты, исторические реконструкторы, гости, туристы собрались в Финском парке, чтобы всем вместе порадоваться прекрасному победному маю.

Среди участников – Центр «ВОИН» Псковской области с мастер-классом по огневой подготовке и тактической медицине. Общество «Альфа» с мастер-классами, поисковый отряд «Обелиск» с выставкой археологических находок и многие-многие другие.

55 пар

Атмосферу праздника задавал военный оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения под руководством дирижера старшего лейтенанта Владислава Гущина.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров заметил, что Бал Победы ярко и красиво заканчивает цикл общегородских мероприятий, посвященных 80-летию Победы. «Здесь 55 танцевальных пар, которые готовились, репетировали, к ним присоединяются зрители, все подпевают, это объединяет людей всех возрастов».

Как поделилась начальник отдела досуга и патриотического воспитания Псковского городского молодежного центра Мария Каменская, три месяца участники проекта посещали мастер-классы и лекции, выезжали на экскурсии по военно-историческим местам Пскова, Псковского района и области, участвовали в конкурсе видеороликов, готовили свои работы для научно-практической конференции. Они упорно репетировали и разучивали танцевальные номера.

«Раз прыжочек, два прыжочек»

А танцевальные номера были один задорнее другого: и краковяк, и кадриль, и рио-рита, и полька, и, конечно же, вальс, и даже марш под уже ставший народным «День Победы». В общий круг активно приглашали и зрителей, причем те с удовольствием откликались.

«Раз прыжочек, два прыжочек, – между тем разучивала краковяк в общем кругу хореограф Анастасия Саар. – Делаем кружок и меняемся партнерами». Несколько минут – и с танцорами в пляс пускаются зрители.

В перерыве между выступлениями Анастасия рассказала о подготовке к празднику, о том, что участники, прежде чем разучивать номера, вслушивались в слова песен.

«Эти слова мы пытаемся выразить с ребятами через движения. Все репетировали с удовольствием и жили в большом предвкушении праздника. Хотелось бы, чтобы гости и участники прониклись эмоциями, смогли передать друг другу радость, счастье, любовь, поэтому вовлекаем в круг всех желающих».

Кстати, необязательно быть танцором, главное – двигаться с душой, как очень трогательно получилось с вовлечением во внутренний, а потом в общий круг людей с ограниченными возможностями. С ними Анастасия занималась отдельно и подготовила целых пять танцев.

«Этот бал уже третий по счету, – добавила она. – До меня работал другой хореограф, большинство номеров продуманы ею. А «Марш Победы», «Майский вальс», «Журавли» – это исключительно мои.

В платье прабабушки

Зрителям было не устоять, чтобы не потанцевать, улыбнуться, порадоваться. «Я чувствую себя счастливой и свободной», – призналась псковичка Валентина Воробьева.

Отдельного внимания заслуживали костюмы танцоров: платья, военная форма, головные уборы, туфельки с белыми носочками – важный атрибут праздника.

Кто-то заказывал в интернете, у кого-то бабушки добывали по своим каналам, связывались с подругами из других городов, а те доставали из сундуков бережно сохраненные наряды. Псковичка Елизавета надела платье прабабушки, Иван получил форму в ДОСААФ, Никита позаимствовал её в драмтеатре, Алена нашла платье времен СССР у тети, а Ханне подарила наряд преподаватель Ольга Родина. «Это платье военных лет её матери, которое та привезла из Англии», – уточнила девушка.

На бал пришли и исторические реконструкторы – бойцы-медики Красной армии. Роль санитарной собаки исполняла кавказская овчарка Айрон, которая слегка нервничала от того, что с ней многие хотели сфотографироваться.

Кристина Лагерева, старший инженер управления пожаротушением и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС, и Сергей Федоров, заместитель начальника первой пожарно-спасательной части, рассказали, что в подобных мероприятиях участвуют не впервые, им очень нравится атмосфера праздника, которую они назвали отличной. Но, к их сожалению, в связи с графиком службы в репетициях танцев не смогли поучаствовать.

Два с половиной часа продолжался праздник весны, счастья, победного мая. Оставить яркие впечатления и доставить зрителям мгновения радости у участников получилось. Как написала о впечатлениях в соцсетях псковичка Фаина Науменко: «Какая же у нас классная молодежь!».

Фоторепортаж с места события можно посмотреть здесь.