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Экономика

Сбережения жителей Псковской области за год выросли почти на четверть

На начало апреля 2025 года жители региона разместили на вкладах и банковских счетах 132,5 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью). Это на 25,8 млрд рублей, или 24,1%, больше, чем годом ранее, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Фото: ПАИ

«Вклады по-прежнему сохраняют привлекательность из-за высоких процентных ставок, которые стимулируют людей больше сберегать, ведь это помогает защитить накопления от инфляции», – прокомментировал главный экономист отделения по Псковской области Александр Иванов.

Вклады остаются самым простым, понятным и безопасным инструментом сбережений. Кроме того, повышается уровень защиты прав вкладчиков. Так, Банк России рекомендует банкам при размещении информации о вкладах на своих сайтах, в приложениях и других дистанционных каналах исключить визуальные приемы – такие как различия в фоне, цвете и размере шрифта. Графические приемы и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности, эффективной ставке) могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада. Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг. Если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку.

Больше информации о защите прав потребителей финансовых услуг – на просветительском портале Банка России «Финансовая культура».

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