Опубликовано расписание автобусов Псков – Санкт-Петербург
Расписание движения автобусов Псков – Санкт-Петербург – Псков опубликовал «Псковпассажиравтотранс».
Отправление из Пскова осуществляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), из Санкт-Петербурга – от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).
По пятницам из Пскова автобус отправляется в 12:30, а из Санкт-Петербурга – в 19:30. По воскресеньям из Пскова – в 11:30, из Санкт-Петербурга – в 19:30.
По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки / высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.
Подробную информацию можно узнать по телефону 8-800-234-39-03.
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