Опубликовано расписание автобусов Псков – Санкт-Петербург

13:53, 21 мая 2025, ПАИ

Расписание движения автобусов Псков – Санкт-Петербург – Псков опубликовал «Псковпассажиравтотранс».

Отправление из Пскова осуществляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), из Санкт-Петербурга – от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).

По пятницам из Пскова автобус отправляется в 12:30, а из Санкт-Петербурга – в 19:30. По воскресеньям из Пскова – в 11:30, из Санкт-Петербурга – в 19:30.

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки / высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-800-234-39-03.