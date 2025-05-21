Мужчине, применившему насилие в отношении сотрудника полиции, избрана мера пресечения

15:49, 21 мая 2025, ПАИ

Псковский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Пскова, которому предъявлено обвинение в совершении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По версии следствия, 11 мая на автомойке в Пскове находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес полицейскому телесные повреждения.

В отношении псковича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц до 18 июня включительно.