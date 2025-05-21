Шесть проектов Псковской области получат гранты ПФКИ на сумму около 12 млн рублей
Шесть проектов Псковской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив на сумму около 12 млн рублей, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
Всего на конкурс поступило 11 795 заявок со всей России, из которых победителями признаны 810 инициатив из 86 регионов на общую сумму поддержки в 3 миллиарда 828 миллионов рублей. Сумма привлеченных грантовых средств в Псковской области - 11 704 624 рубля.
Проекты-победители:
- «Герои. Гордость. Будущее». Автор: Общество с ограниченной ответственностью «ЮЛМИ». Сумма гранта: 696 000 рублей. Цель: вовлечь молодёжь региона в изучение традиционных ценностей и истории Отечества.
- «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей и иллюстраторов». Автор: Региональная общественная организация «Псковский молодежный центр». Размер гранта: 681 856,91 рубля. Цель: поддержка молодых талантливых литераторов Пскова.
- «Летофест садоводов Псковского района». Автор: региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Псковской области. Размер гранта: 421 188 рублей. Цель: популяризация садово-дачного хозяйства и местной культуры.
- «Скорая хоровая помощь». Автор: автономная некоммерческая организация «Музыкально-культурный центр «Хоровое наследие». Размер гранта: 6 214 300 рублей. Цель: оказать духовную поддержку участникам СВО, проходящим лечение, через организацию концертов.
- «Передвижная экспозиция истории развития телевизионной и радиотехники». Автор: автономная некоммерческая организация «Центр культурных и экологических практик «ЭкЭО». Размер гранта: 1 696 680 рублей. Цель: демонстрация эволюции техники радио и телевидения жителям удалённых районов.
- «Лаборатория современного танца «Проекция». Автор: индивидуальный предприниматель Анастасия Умнушкина. Размер гранта: 1 994 599 рублей. Цель: развитие современных танцевальных форматов и повышение культурного потенциала Псковской области.
Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая 2021 года. Суммарно с 2021 по 2025 годы на поддержку самых творческих идей выделено 42,5 млрд рублей.
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