Шесть проектов Псковской области получат гранты ПФКИ на сумму около 12 млн рублей

15:51, 21 мая 2025, ПАИ

Шесть проектов Псковской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив на сумму около 12 млн рублей, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Всего на конкурс поступило 11 795 заявок со всей России, из которых победителями признаны 810 инициатив из 86 регионов на общую сумму поддержки в 3 миллиарда 828 миллионов рублей. Сумма привлеченных грантовых средств в Псковской области - 11 704 624 рубля.

Проекты-победители:

- «Герои. Гордость. Будущее». Автор: Общество с ограниченной ответственностью «ЮЛМИ». Сумма гранта: 696 000 рублей. Цель: вовлечь молодёжь региона в изучение традиционных ценностей и истории Отечества.

- «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей и иллюстраторов». Автор: Региональная общественная организация «Псковский молодежный центр». Размер гранта: 681 856,91 рубля. Цель: поддержка молодых талантливых литераторов Пскова.

- «Летофест садоводов Псковского района». Автор: региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Псковской области. Размер гранта: 421 188 рублей. Цель: популяризация садово-дачного хозяйства и местной культуры.

- «Скорая хоровая помощь». Автор: автономная некоммерческая организация «Музыкально-культурный центр «Хоровое наследие». Размер гранта: 6 214 300 рублей. Цель: оказать духовную поддержку участникам СВО, проходящим лечение, через организацию концертов.

- «Передвижная экспозиция истории развития телевизионной и радиотехники». Автор: автономная некоммерческая организация «Центр культурных и экологических практик «ЭкЭО». Размер гранта: 1 696 680 рублей. Цель: демонстрация эволюции техники радио и телевидения жителям удалённых районов.

- «Лаборатория современного танца «Проекция». Автор: индивидуальный предприниматель Анастасия Умнушкина. Размер гранта: 1 994 599 рублей. Цель: развитие современных танцевальных форматов и повышение культурного потенциала Псковской области.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая 2021 года. Суммарно с 2021 по 2025 годы на поддержку самых творческих идей выделено 42,5 млрд рублей.