Михаил Васильев: Голосование в рамках программы исключает проблему необъективности благоустройства

16:12, 21 мая 2025, ПАИ

Участие в голосовании за объекты в программе «Формировании комфортной городской среды» исключает проблему необъективности благоустройства, заявил ПАИ председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Краеугольный камень любого изменения в окружающем пространстве заключается в его необходимости и понимании, кому это нужно! Можно руководствоваться сухими нормативными актами и регламентами того, что нужно и того, что должно быть, в рамках реализации тех же государственных программ, а на выходе получить конечный результат, за который отчитались и поставили галочку в отчёте, а по факту он особо никому не нужен… и история знает такие примеры», - сказал он.

При этом в проектах благоустройства и улучшения городской инфраструктуры в городах, основным бенефициаром являются именно тот, кто будет непосредственно этим пользоваться. Когда конкретные люди предлагают и голосуют за объект, необходимый именно им, то решается проблема необъективности появления того или иного объекта в городском пространстве, а также повышается уровень доверия к органам власти в целом, которые в этом смысле более эффективно выстроили свою работу, считает эксперт.

«Это хороший пример проявления ответственности горожан за то, что происходит рядом с ними. И, с одной стороны, 53 тысячи человек, которые уже сделали свой выбор - это хороший показатель, но всегда хочется, чтобы количество человек вовлеченных в качественные изменения городской инфраструктуры было хотя бы 51% от числа проживающих на территориях благоустройства», - подчеркнул Михаил Васильев.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.