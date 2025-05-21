Псковские приставы под прикрытием вычислили скрывающуюся бизнес-леди

17:25, 21 мая 2025, ПАИ

Псковские приставы под прикрытием вычислили скрывающуюся директора фирмы по продаже мебели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Жительница Пскова заказала кухонный гарнитур, но получила некомплектную мебель с повреждениями и дефектами. Продавец отказался исправлять недостатки, и псковичка обратилась в суд. Там фирму обязали доставить все недостающие элементы и устранить дефекты. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда назначили выплату в размере 214 тысяч рублей.

Судебные приставы уведомили директора о возбуждении исполнительного производства, но женщина проигнорировала это предупреждение и решила скрыться. Её объявили в исполнительный розыск и решили под прикрытием заказать у должницы кухонный гарнитур, чтобы выйти с ней на контакт.

Приставы под прикрытием встретились с женщиной два раза и после этого вручили требование явиться на приём и разъяснили, что в случае неисполнения решения суда следует уголовная ответственность по статье 315 УК РФ.