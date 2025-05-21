Около 25 % псковских абонентов «Газпрома» не передают вовремя показания счётчиков
Приборами учёта газа в Псковской области, по данным на сегодняшний день, пользуются 99 815 абонентов. Почти 25 % из них, а это 25 тысяч потребителей, не передают вовремя показания счётчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Передавать данные о потребляемом природном газе необходимо до 25-го числа каждого месяца, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Если абонент не передавал показание прибора учёта газа (счётчика) от одного до трёх месяцев, то в этот период начисления произведут по среднему потреблению газа этого абонента.
В случае если абонент не представил газовикам сведения о показаниях счётчика в течение более трёх месяцев подряд, начисление за потреблённое голубое топливо будет производиться по нормативам, а не по счётчику потребителя.
Такие правила продиктованы пунктом 31 правил поставки газа, утверждёнными постановлением Правительства РФ.
Передать показания приборов учёта газа можно различными способами. Все они указаны на обратной стороне квитанции. Также с ними можно ознакомиться на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Псков». Самый быстрый и удобный – в личных кабинетах абонента «Мой газ. Смородина. онлайн» и «Paygas.ru».
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