Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая

17:06, 21 мая 2025, ПАИ

Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов. Об этом пишет «Прайм».

«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая», - сказал он.

Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.