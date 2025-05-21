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Общество

В Госдуме прокомментировали предложение отменить пенсии для бездетных россиян

Предложение отменить пенсии для россиян без детей оценила депутат Госдумы Ксения Горячева, пишет «Газета.ру».

Фото: ПАИ

Ранее в СМИ прозвучала информация, что такой метод поможет повысить рождаемость и является единственно верным способом влияния на демографическую ситуацию в России.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создаётся видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жильё и поддержку семей – слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», – сказала депутат.

Предложение отменить пенсии ради рождаемости – это всего лишь способ привлечь внимание громким заголовком, а не реальная забота о демографии, подчеркнула она.

Чтобы действительно повысить рождаемость, необходимо вести с людьми серьёзные разговоры, а не провоцировать их на недоверие и раздражение, уверена парламентарий.

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