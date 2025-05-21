За самовольное строительство в границах Пушкинского заповедника суд оштрафовал жительницу Бугрово

17:18, 21 мая 2025, ПАИ

Пушкиногорский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности жительницы деревни Бугрово за возведение строений в границах объекта культурного наследия федерального значения - речь о Пушкинском заповеднике - без согласования с органом охраны объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

В соответствии с постановлением назначен административный штраф в размере 20 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.