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Происшествия

За самовольное строительство в границах Пушкинского заповедника суд оштрафовал жительницу Бугрово

Пушкиногорский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности жительницы деревни Бугрово за возведение строений в границах объекта культурного наследия федерального значения - речь о Пушкинском заповеднике - без согласования с органом охраны объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

В соответствии с постановлением назначен административный штраф в размере 20 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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