Мемориальную плиту герою СВО Руслану Ревенко открыли в Себежском районе

20:31, 21 мая 2025, ПАИ

Открытие памятной плиты Руслану Ревенко, погибшему на СВО, состоялось в деревне Сутоки Себежского района сегодня, 21 мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали родственники и друзья погибшего бойца, представители администрации Идрицы, учащиеся Идрицкой средней школы, односельчане и гости деревни.

Почётное право открыть памятную плиту предоставлено супруге и сыну героя.

«Памятная плита, которую мы сегодня открыли, изготовлена по народной воле и на народные средства. Необходимую сумму мы собрали всего за несколько часов. И даже после окончания сбора люди приносили деньги», – рассказала ведущая, руководитель местного клуба Нина Суздалева.

На митинге выступили депутат районного Собрания депутатов Себежского района, почётный гражданин Себежского края Сергей Зенин и председатель Совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов.

«Благодарим всех, кто принял участие в установке памятной доски: кто участвовал в сборе средств: администрацию Идрицы, Идрицкое дорожное предприятие, Идрицкую школу, Анастасию Тихомирову и всех, кто присутствовал на открытии», – добавила Нина Суздалева.

Отметим, герой родился 14 января 1984 года, с 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО. На службе в рядах Российской армии с 2006 года, участник урегулирования конфликта в Грузии (2008 год), в Сирии (2020 год). Геройски погиб при выполнении боевого задания в населённом пункте Старица Харьковской области Волчанского района 21 мая 2024 года.

Похоронен на гражданском кладбище деревни Защепки Себежского района.