Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год
Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.
Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:
- 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);
- 38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит»);
- 38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации»; «Менеджмент в здравоохранении»; «Менеджмент в спорте»);
- 38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);
- 40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс»; «Уголовное право и процесс»);
- 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);
- 43.03.01 «Сервис» (профиль: «Социально-культурный сервис»);
- 43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);
- 43.03.03 «Гостиничное дело» (профиль: «Гостиничная деятельность»);
- 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);
- 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
- 45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).
Специалитет:
- 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).
Магистратура:
- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
- 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).
Доступны различные формы обучения:
- очная;
- очно-заочная;
- заочная;
- с применением дистанционных технологий.
Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.
Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21.02.2019 (бессрочно).
Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.
Колледж предлагает следующие специальности:
- 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей»;
- 09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»;
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
- 33.02.01 «Фармация»;
- 34.02.01 «Сестринское дело»;
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
- 38.02.07 «Банковское дело»;
- 38.02.08 «Торговое дело»;
- 39.02.01 «Социальная работа»;
- 40.02.04 «Юриспруденция»;
- 42.02.01 «Реклама»;
- 43.01.01 «Официант, бармен»;
- 43.02.16 «Туризм и гостеприимство»;
- 44.02.01 «Дошкольное образование»;
- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;
- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Филиал находится на улице Новгородской, дом 9 в Пскове (микрорайон Любятово, автобусная остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).
Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.
По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:
- (8 8112) 62-32-76;
- 8-921-218-40-75;
- 8-921-114-58-00.
Адрес электронной почты: pskov@ideka.su. Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.
Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.
Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.