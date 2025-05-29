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Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год

Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год. Фото здесь и далее: филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области

Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:

  • 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);
  • 38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит»);
  • 38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации»; «Менеджмент в здравоохранении»; «Менеджмент в спорте»);
  • 38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);
  • 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);
  • 40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс»; «Уголовное право и процесс»);
  • 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);
  • 43.03.01 «Сервис» (профиль: «Социально-культурный сервис»);
  • 43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);
  • 43.03.03 «Гостиничное дело» (профиль: «Гостиничная деятельность»);
  • 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);
  • 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
  • 45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).

Специалитет:

  • 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).

Магистратура:

  • 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).

Доступны различные формы обучения:

  • очная;
  • очно-заочная;
  • заочная;
  • с применением дистанционных технологий.

Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21.02.2019 (бессрочно).

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

Колледж предлагает следующие специальности:

  • 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей»;
  • 09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»;
  • 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
  • 33.02.01 «Фармация»;
  • 34.02.01 «Сестринское дело»;
  • 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
  • 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
  • 38.02.07 «Банковское дело»;
  • 38.02.08 «Торговое дело»;
  • 39.02.01 «Социальная работа»;
  • 40.02.04 «Юриспруденция»;
  • 42.02.01 «Реклама»;
  • 43.01.01 «Официант, бармен»;
  • 43.02.16 «Туризм и гостеприимство»;
  • 44.02.01 «Дошкольное образование»;
  • 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;
  • 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».

Филиал находится на улице Новгородской, дом 9 в Пскове (микрорайон Любятово, автобусная остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:

  • (8 8112) 62-32-76;
  • 8-921-218-40-75;
  • 8-921-114-58-00.

Адрес электронной почты: pskov@ideka.su. Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.

Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.

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