Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год

15:45, 29 мая 2025, ПАИ

Институт деловой карьеры сообщает о предстоящем наборе на 2025-2026 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:

09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);

38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит»);

38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации»; «Менеджмент в здравоохранении»; «Менеджмент в спорте»);

38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);

38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);

40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс»; «Уголовное право и процесс»);

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);

43.03.01 «Сервис» (профиль: «Социально-культурный сервис»);

43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);

43.03.03 «Гостиничное дело» (профиль: «Гостиничная деятельность»);

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);

45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).

Специалитет:

38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).

Магистратура:

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);

40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).

Доступны различные формы обучения:

очная;

очно-заочная;

заочная;

с применением дистанционных технологий.

Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21.02.2019 (бессрочно).

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

Колледж предлагает следующие специальности:

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей»;

09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»;

09.02.07 «Информационные системы и программирование»;

33.02.01 «Фармация»;

34.02.01 «Сестринское дело»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;

38.02.07 «Банковское дело»;

38.02.08 «Торговое дело»;

39.02.01 «Социальная работа»;

40.02.04 «Юриспруденция»;

42.02.01 «Реклама»;

43.01.01 «Официант, бармен»;

43.02.16 «Туризм и гостеприимство»;

44.02.01 «Дошкольное образование»;

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;

44.02.04 «Специальное дошкольное образование».

Филиал находится на улице Новгородской, дом 9 в Пскове (микрорайон Любятово, автобусная остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:

(8 8112) 62-32-76;

8-921-218-40-75;

8-921-114-58-00.

Адрес электронной почты: pskov@ideka.su. Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.

Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.