Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пятерых бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, которые скрываются от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. В результате пятерых бывших мигрантов, а ныне граждан России после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Всего во время рейда удалось проверить документы у 18 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
24 мая 2025

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель
24 мая 2025

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
24 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
24 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы
24 мая 2025

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области
24 мая 2025

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...