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Происшествия

Молодой человек пьяным катался на машине по Невелю

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 21 мая у одного из домов на улице Ленина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что за рулём легковушки находился нетрезвый 24-летний местный житель. Позже стало известно, что он ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

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