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Общество

Псковский губернатор поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 100-летием издания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 100-летним юбилеем издания.

Губернатор Михаил Ведерников и главный редактор ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова. Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

«Комсомолка» – одно из самых авторитетных и цитируемых российских СМИ, которое отличают высокий профессиональный уровень, объективность и свой особый стиль. Сегодня газета активно участвует в продвижении информационной повестки, обсуждает актуальные темы, освещает жизнь регионов, в том числе и Псковской области, и, самое главное, остаётся открытой для диалога и обратной связи с аудиторией», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил большую команду «Комсомольской правды» за внимание к Псковской области, за возможность оперативно получать объективную и достоверную информацию.

«Желаю «Комсомолке» дальнейшего развития и новых творческих успехов. Продолжайте радовать своих читателей интересными материалами!» – сказал губернатор.

Напомним, что в Псковской области издателем «Комсомольской правды» является региональный медиахолдинг «Медиацентр 60».

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