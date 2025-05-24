Определены лучшие повара Псковской области
Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар» завершился в Псковской области. Конкурс проводился в рамках реализации нацпроекта «Кадры», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
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Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
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Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
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Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
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Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
«Повара из Пскова, Великих Лук и Куньинского района боролись за звание лучших мастеров. Эксперты проверили их теоретические знания и практические навыки: за три часа участникам следовало приготовить холодную закуску из псковского судака, горячее блюдо из мяса и панкейки. А весь конкурс длился семь часов!» – рассказал глава региона.
Победителем стала мастер производственного обучения Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Арина Хитрова. Второе место у заведующей столовой «Результат» Ирины Белой. На третьем месте шеф-повар лаундж-бара «Атом» Егор Егоров.
«Арина Хитрова теперь представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса в августе в Вологде. Пожелаем нашему повару успехов», – отметил Михаил Ведерников.
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