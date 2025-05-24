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Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник псковским детям

Судебные приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS» в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Приставы провели правовой ликбез и подарили праздник детям в «Детской деревне SOS»
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Мероприятие проходило в рамках акции «Судебные приставы – детям». Эксперты рассказали детям об их правах, объяснили юридические аспекты наследования имущества, правила взаимодействия с судебными приставами и порядок получения жилья по решению суда.

«Наша миссия – не только исполнение судебных решений, но и правовое просвещение подрастающего поколения. Важно, чтобы дети знали свои права и могли защищать свои интересы», – подчеркнула начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.

Также для детей выступила секция социально ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» под руководством Елены Балыковой.

«Такие встречи сочетают обучение с положительными эмоциями. Собаки помогают создать особую доверительную атмосферу, что делает усвоение информации более эффективным», – отметила руководитель клуба «Юный кинолог» Елена Балыкова.

«Завершилось мероприятие торжественным вручением подарков всем участникам. Дети получили сладкие наборы и канцелярские принадлежности, что стало приятным сюрпризом после насыщенной программы», – отметили в пресс-службе.

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