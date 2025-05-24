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Общество

Лучшего психолога определили в псковском УФСИН

Первый этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» прошёл в УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В состязании участвовало шесть специалистов из подведомственных учреждений. Они продемонстрировали уровень теоретических знаний, практические навыки в решении задач, ежедневно возникающих в ходе служебной деятельности, показали видеовизитки, рассказывающие о профессии, презентовали авторские видеозанятия.

По итогам конкурса первое место заняла Ирина Стебнюк, проходящая службу в СИЗО-2 в Великих Луках, второе – психолог ИК-6 в Сосновом Бору Наталья Нестерова, третье – начальник психологической лаборатории ИК-3 в Идрице Ирина Гусева.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Победительница Ирина Стебнюк представит УФСИН России по Псковской области на следующем этапе конкурса в числе лучших психологов территориальных органов СЗФО.

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