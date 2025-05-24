Лучшего психолога определили в псковском УФСИН

16:57, 24 мая 2025, ПАИ

Первый этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» прошёл в УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В состязании участвовало шесть специалистов из подведомственных учреждений. Они продемонстрировали уровень теоретических знаний, практические навыки в решении задач, ежедневно возникающих в ходе служебной деятельности, показали видеовизитки, рассказывающие о профессии, презентовали авторские видеозанятия.

По итогам конкурса первое место заняла Ирина Стебнюк, проходящая службу в СИЗО-2 в Великих Луках, второе – психолог ИК-6 в Сосновом Бору Наталья Нестерова, третье – начальник психологической лаборатории ИК-3 в Идрице Ирина Гусева.

Победительница Ирина Стебнюк представит УФСИН России по Псковской области на следующем этапе конкурса в числе лучших психологов территориальных органов СЗФО.