О спасённой аистихе Глаше и судьбе её кладки рассказали в псковском приюте

18:23, 24 мая 2025, ПАИ

Аистиху Глашу выхаживают в центре помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Вечером 27 апреля в центр поступило сообщение от жительницы Новгородской области с просьбой о помощи аисту. «В деревне у родителей ходит аист: возможно, сломано крыло или подстрелили. Аистиха сидит на столбе в гнезде, а он ходит рядом и не может взлететь. А она не сходит с гнезда, высиживает, голодная. Соседи отнесли ему куриных желудков, чтоб поел. Мама говорит, что к нему не подойти – сразу отходит, что у него ранено крыло и кровь видно: может, и подстрелили», – говорилось в сообщении.

На следующий день жители поймали птицу и посадили в сарай. А уже 30 апреля аиста повезли в Псковскую область для передачи в «Дом белого аиста».

По прибытии оказалось, что пострадавший аист – самка, жители назвали её Глашей. У птицы закрытый перелом в области сустава, соединяющего кисть левого крыла с костями предплечья. «К сожалению, функциональность крыла в прежнем объёме не восстановить, птица останется жить в аистином центре, найдёт здесь себе пару и, возможно, будет размножаться, только летать не будет», – рассказали зоозащитники.

Оставшийся один самец семь дней ждал самку, гнездо не бросал. На восьмой день к нему прилетела новая самка и осталась с ним. Ещё через пять дней кладка Глаши была выброшена. «Видимо, новая самка не приняла её и содержимое лотка выбросила. У новой пары ещё было время отложить новую кладку. Возможно, в Глашином гнезде всё же появятся птенцы, поздние, но увы, не её, другой самки и её самца. Такая вот печальная история», – поделились в аистином центре.

Ранее сообщалось, что пять травмированных птиц поступило в гдовский «Дом белого аиста» за последние три недели.