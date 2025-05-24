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Общество

МВД прокомментировало сообщение о «тотальном запрете» на кредиты

МВД прокомментировало сообщение о «тотальном запрете» на кредиты, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

По её словам, МВД РФ не прорабатывает ввод ограничений на выдачу россиянам займов. Такое мнение сложилось из-за того, что в СМИ неверно интерпретировали слова замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова на форуме.

Замначальник следственного департамента МВД предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита.

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